UTN FRN presenta la muestra fotográfica “Acá Estamos” en Cutral Co

La iniciativa pertenece a la Red Federal de Periodistas Feministas

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional del Neuquén invita a la comunidad a visitar la muestra fotográfica “Acá Estamos”, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, reflexión y memoria colectiva a través del arte y la palabra.

La exposición podrá visitarse desde el 25 de noviembre hasta el 4 de diciembre en UTN oficios, ubicado sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1332,5, en Cutral Co.

La iniciativa pertenece a la Red Federal de Periodistas Feministas y busca visibilizar las luchas de las mujeres, recuperar la memoria de las movilizaciones colectivas y fortalecer la solidaridad feminista, en un contexto atravesado por la desinformación y los discursos de odio.