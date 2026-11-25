Felicitan a un jugador de fútbol

Lo saludan por su actividad.

“Soy Noelia Vallejos, él es el novio de mi hija. Me alegra muchísimo que ya estés en Cutral Co, compartiendo lindos momentos con mi familia y con tu novia. Te veo muy bien, feliz y contento, y eso me llena de alegría”.

“Me siento muy orgullosa de vos, de tu actitud positiva y de las ganas que tenés de luchar por tus sueños. ❤️”

“Gracias por elegir a Alianza y por todo lo lindo que estás viviendo. Deseo de corazón que en el futuro se cumplan todos tus sueños y que puedas seguir creciendo y triunfando en tu club de Buenos Aires”.

“¡Sos un genio! Nunca dejes de soñar ni de luchar por lo que querés. ¡Te deseo siempre lo mejor! ❤️👏⚽”