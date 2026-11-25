“Soy Noelia Vallejos, él es el novio de mi hija. Me alegra muchísimo que ya estés en Cutral Co, compartiendo lindos momentos con mi familia y con tu novia. Te veo muy bien, feliz y contento, y eso me llena de alegría”.
“Me siento muy orgullosa de vos, de tu actitud positiva y de las ganas que tenés de luchar por tus sueños. ❤️”
“Gracias por elegir a Alianza y por todo lo lindo que estás viviendo. Deseo de corazón que en el futuro se cumplan todos tus sueños y que puedas seguir creciendo y triunfando en tu club de Buenos Aires”.
“¡Sos un genio! Nunca dejes de soñar ni de luchar por lo que querés. ¡Te deseo siempre lo mejor! ❤️👏⚽”