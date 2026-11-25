Libélula Púrpura realizará un nuevo encuentro este jueves en Plaza Huincul

En la biblioteca Juan Benigar de Plaza Huincul.

La agrupación Libélula Púrpura realizará una nueva reunión destinada a familiares de personas con Alzheimer, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, acompañamiento y orientación para quienes atraviesan de cerca la enfermedad.

La actividad tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, de 17 a 19, en la biblioteca Juan Benigar de Plaza Huincul.

El encuentro contará con la participación de la psicóloga Florencia Pizurnia y del abogado Omar Pérez, quienes aportarán sus conocimientos desde sus respectivas áreas profesionales para abordar distintas inquietudes que pueden surgir en el acompañamiento de pacientes con Alzheimer y sus familias.