Provincia pagará los haberes de noviembre este viernes con aumento

Los haberes incluirán el incremento del 4% acordado en julio durante las negociaciones paritarias con ATE

El Gobierno de Neuquén abonará el viernes 27 de noviembre los salarios correspondientes a este mes a los trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados y al sector pasivo del ISSN.

Los haberes incluirán el incremento del 4% acordado en julio durante las negociaciones paritarias con ATE, UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

El pago se realizará en una única jornada y los fondos estarán disponibles en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

La medida alcanzará a los agentes estatales en actividad, además de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En el caso de los trabajadores docentes nucleados en ATEN, no percibirán este incremento, debido a que el gremio firmó un acuerdo salarial previo que se extiende hasta el 31 de enero de 2027 inclusive.