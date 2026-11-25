Aluminé será sede del Primer Encuentro de Turismo Inclusivo y Accesible

Con capacitaciones para prestadores turísticos, senderismo adaptado y actividades de rafting inclusivo.

Del 1 al 4 de diciembre se realizará en Aluminé el Primer Encuentro Neuquino de Turismo Inclusivo y Accesible, con capacitaciones para prestadores turísticos, senderismo adaptado y actividades de rafting inclusivo.

La propuesta se enmarca en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el XIII Encuentro de Rafting Inclusivo. Las actividades incluirán prácticas en la Reserva Natural Urbana Quilque Lil, con el uso de herramientas como la Champa Bike y sillas anfibias, para promover la accesibilidad en los espacios naturales.

El taller está destinado a prestadores turísticos, guías, técnicos y personas interesadas en incorporar herramientas para acompañar a personas con discapacidad y movilidad reducida. La participación en las instancias prácticas será requisito para obtener el certificado de capacitación.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: Formulario de inscripción.