Plaza Huincul celebrará la 10° edición de la Fiesta de las Ciudades

La celebración tendrá lugar el viernes 4 y sábado 5 de diciembre

Plaza Huincul se prepara para celebrar la décima edición de la Fiesta de las Ciudades, una propuesta que reunirá a vecinos y visitantes durante dos jornadas de música, color y actividades para disfrutar en familia.

La celebración tendrá lugar el viernes 4 y sábado 5 de diciembre, a partir de las 19, en el Parque Rivadulla “U”. La entrada será libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer el paseo de artesanos, conocer diferentes propuestas de emprendedores y disfrutar de las opciones gastronómicas que ofrecerá el patio especialmente dispuesto para la ocasión.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de esta nueva edición y recomendaron llevar reposeras y equipos de mate para compartir las actividades al aire libre.