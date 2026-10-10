Gimnasio Gigante del Este: tendrá una cancha de basquet con piso de parqué

Así lo informó el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido visitó este sábado por la mañana la obra que la municipalidad ejecuta en el gimnasio Gigante del Este, del barrio Provincias Unidas, donde se realiza el recambio del piso de la cancha y se coloca uno de parqué de nivel de competencia internacional.

Gaido recorrió el espacio y destacó que se trata de un parqué de primera categoría premium, “de la mejor calidad, como tienen los grandes espacios deportivos a nivel nacional e internacional”. Explicó que la instalación fue un compromiso asumido por la gestión y que se lleva adelante con fondos propios.

“Estamos ya en un proceso muy avanzado de la obra, por lo que en no más de 15 días o 20, vamos a estar inaugurándolo”, anunció el jefe comunal, y remarcó que la obra forma parte de las inversiones que el municipio realiza con el superávit.

“Tener las cuentas ordenadas y tener superávit significa tener este hermoso polideportivo con este piso. Es una obra maravillosa. Esto no sucede en ningún lugar del país”, sostuvo al referirse al Plan Orgullo Neuquino que avanza en toda la ciudad con grandes obras.

“Invertir en infraestructura deportiva es una decisión política clara, este nuevo piso es un ejemplo; pero también son ejemplos los SAF que ya construimos en San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, o el que estamos haciendo en Melipal. Queremos que cada chico y cada chica de la ciudad tenga un lugar moderno, seguro y equipado cerca de su casa para hacer deporte, encontrarse y desarrollarse”, dijo y afirmó: “Vamos a seguir trabajando e invirtiendo que el deporte sea un derecho para todos en igualdad de condiciones, vivas donde vivas”.

Gaido también valoró el trabajo de la comisión vecinal y de su presidente, Jaime Vallejos, a quienes calificó como “un ejemplo”. Por su parte, Vallejos agradeció al intendente por la inversión que se está haciendo en este centro deportivo que recibe cientos de chicos y chicas a la semana, y aseguró que la obra “es algo tremendo” para los vecinos y para el barrio.

“Que los chicos de nuestro barrio, y los no tan chicos también tengan la posibilidad de jugar en este piso, es algo muy importante. Lo tienen los mejores clubes del país, ahora lo tienen en Provincias Unidas”, expresó con orgullo Vallejos y consideró que estas nuevas instalaciones que mejorarán la calidad de los servicios que se brindan en el gimnasio.

En este punto contó que allí se practica fútbol, vóley, EFI (Educación Física Infantil), básquet, hockey, newcom, zumba y ritmos, entre otras actividades, además de talleres culturales. “Se trata de un espacio deportivo, social, educativo y cultural para toda la comunidad”, afirmó.

El campo de juego tiene aproximadamente 700 metros cuadrados. “Es un piso que se viene preparando a las temperaturas de Neuquén y de este lugar, tiene un largo proceso para que quede de gran nivel. Es un piso muy resistente y de mucha durabilidad”.

El gimnasio cuenta además con baño, vestuario, calefacción, aire acondicionado y tribunas. Además, cuenta con una cancha de césped sintético lindero al gimnasio convirtiendo al Gigante del Este en una miniciudad deportiva.