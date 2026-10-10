ANA LUISA CARDENAS (VDA DE CID)

NECROLÓGICA QEPD

05/02/1933 – 10/10/2026

“Sus hijos y nietos despiden con mucho amor a su querida ANI, agradeciendo tantos años compartidos y el cariño de toda una vida. Que Dios te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno. Hasta siempre, mamá y abuela. Que descanses en paz”,



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 11/10/2026 a las 17:00 horas. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.