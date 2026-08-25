Accidente en una planta de YPF en Rincón del Mangrullo: hay 1 operario muerto y otro herido

En la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria)

ACTUALIZACIÓN 17:00

Un trabajador de YPF murió y otro resultó herido este martes 25 de agosto, luego de un incidente registrado durante la tarde en instalaciones del bloque Rincón del Mangrullo, operado por la compañía en la provincia del Neuquén.

En un primer momento, las primeras informaciones que trascendieron daban cuenta de una fuerte explosión en la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria) del yacimiento y señalaban que habría personas heridas.

Sin embargo, posteriormente YPF emitió un comunicado oficial en el que confirmó el fallecimiento de uno de sus empleados y el traslado de otro trabajador por vía aérea para recibir atención médica de urgencia. La empresa no calificó el hecho como una explosión y se refirió al episodio como un “incidente”.

El comunicado de YPF

“YPF informa que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén”, señaló la compañía.

Según detalló, ante la situación se desplegaron de inmediato los equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes.

“Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia”, informó YPF.

La empresa agregó que el incidente ya se encuentra controlado y aseguró que continuará informando a medida que disponga de nuevos datos.

Investigación en curso

Hasta el momento no fueron informadas oficialmente las circunstancias en las que se produjo el incidente ni las causas que lo originaron. Tampoco se brindaron detalles sobre la identidad de los trabajadores afectados.

De esta manera, mientras las primeras versiones hablaban de una explosión, la información oficial difundida posteriormente por YPF no confirma que se haya producido una explosión y mantiene el episodio bajo la denominación de incidente.