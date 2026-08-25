Avanza la extensión de la red de gas en sectores semirrurales de Cutral Co

La obra contempla la intervención de cinco manzanas y comprende una extensión total de 5.320 metros lineales de cañería.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañado por el secretario de Obras Públicas, ingeniero Henry Torrico, recorrió los trabajos de extensión de la red de gas que se ejecutan en barrio Monte Hermoso. Durante la jornada, también visitaron a familias de Colonia 2 de Abril y Peñi Trapún que ya cuentan con sus respectivas conexiones domiciliarias.

En Monte Hermoso, las tareas se desarrollan actualmente sobre las manzanas 1008 y 1014. La obra contempla la intervención de cinco manzanas y comprende una extensión total de 5.320 metros lineales de cañería.

Durante la recorrida, Rioseco destacó el avance de las obras de infraestructura destinadas a ampliar la cobertura del servicio de gas en los sectores semirrurales de la ciudad. Según precisó, alrededor del 70% de estos sectores ya cuenta con la obra de gas finalizada.

Actualmente, los trabajos se concentran en tres frentes: barrio Progreso, Monte Hermoso y Colonia 2 de Abril. El Municipio estima que en aproximadamente un mes estarán conectados todos los troncales, lo que permitiría alcanzar una cobertura cercana al 90% de los sectores semirrurales.

El jefe comunal también señaló que el Municipio acompaña a unas 50 familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios para realizar las conexiones domiciliarias, con el objetivo de facilitar el acceso efectivo al servicio.

Por su parte, Torrico explicó que en Monte Hermoso se prevé finalizar en los próximos días el tendido de cañería, quedando luego pendientes los empalmes. En barrio Progreso, los trabajos abarcan nueve manzanas y también restan los empalmes, mientras que en Colonia 2 de Abril se intervienen cinco manzanas.

El funcionario estimó que en aproximadamente 15 días finalizaría el tendido de cañería correspondiente a los trabajos actualmente en ejecución.

Durante la visita a Colonia 2 de Abril y Peñi Trapún, las autoridades compartieron con vecinos y vecinas que ya cuentan con sus conexiones domiciliarias.