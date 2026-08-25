Plaza Huincul advierte por la venta no autorizada de bolsas de residuos

Aclaró que no autorizó a ninguna persona ni grupo a comercializar bolsas de residuos en representación del sector.

Plaza Huincul informó que personas ajenas al municipio estarían ofreciendo bolsas de residuos en distintos barrios de la ciudad, utilizando el nombre del área de Recolección de Residuos para respaldar la actividad.

La advertencia fue emitida por la subsecretaría de Servicios Públicos, a través del área de Recolección de Residuos, que aclaró que no autorizó a ninguna persona ni grupo a comercializar bolsas de residuos en representación del sector.

Según se informó, el municipio tomó conocimiento de que personas ajenas a la estructura municipal recorren distintos sectores de Plaza Huincul ofreciendo bolsas a los vecinos y mencionando al área de Recolección de Residuos como respaldo de la venta.

Ante esta situación, la comuna señaló que no reconoce ni avala estas operaciones y que no se responsabiliza por las transacciones realizadas bajo esta modalidad ni por eventuales perjuicios que puedan ocasionarse.