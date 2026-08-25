¿Cómo es el buque Hilli Episeyo y qué tiene que ver con Cutral Co y Plaza Huincul?

En este buque se va a licuar el gas que salga desde las áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul

Hace pocas semanas, el buque Hilli Episeyo como su traslado desde Camerún a Singapur para su mantenimiento y luego arribarà a la costa de la provincia de Río Negro para licuar el gas que salga del subsuelo de Cutral Co y Plaza Huincul. Se transformará en GNL y se exportará al mundo.

El desierto de la meseta neuquina, donde se encuentra la comarca petrolera, parece que nada tiene que ver con la enorme estructura que surca el mar. En las cinco áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul comienza el proyecto Argentina GNL que finalizará a bordo del Hilli Episeyo.

Esto se sabe del buque y su viaje

La periodista Victoria Terzaghi escribió para el diario Río Negro, una crónica en la que detalla todo el proceso. Allí se supo que el buque fue desconectado de las instalaciones de Camerún.

El Hilli Episeyo tiene una longitud de casi 300 metros y una capacidad de licuefacción de aproximadamente 2,45 millones de toneladas de GNL por año. Fue construido en 1975 y reconvertido para el procesamiento de gas en 2017. Y desde 2018 estaba en Camerún.

La empresa de servicios de ingeniería y construcción marítima CoreMarine confirmó la finalización de las operaciones de desconexión del buque de licuefacción (FLNG) Hilli Episeyo en la costa offshore de Camerún, donde prestó servicios de producción de gas natural licuado (GNL) durante los últimos ocho años.

Según comunicó la firma con sede en Stavanger, Noruega, la maniobra demandó el diseño de una metodología específica de desconexión orientada a simplificar las tareas marítimas, disminuir los tiempos de ejecución y reducir los costos operativos. En las maniobras participó además el equipo de acceso por cuerdas (RAT).

Cumplido el desamarre del barco, iniciò su viaje hacia un astillero en Singapur en donde se realizará el mantenimiento y acondicionamiento necesario para las dos décadas de trabajo que le espera en Río Negro.

Como sucede con todos los barcos fábrica de GNL, el Hilli Episeyo no tiene un motor potente que le permita navegar rápidamente de un lugar a otro, por lo cual el traslado hasta el astillero Seatrium tomará 45 días.

Completado el «service», el megabarco fábrica -que tiene unas tres cuadras de largo y siete pisos de altura- emprenderá el último tramo de su travesía hacia la Patagonia.

Desde Singapur a Fuerte Argentino serán dos los remolcadores que se encargarán de guiar al titán del GNL, en un trayecto que se estima que les tomará 60 días y marcará que en junio del 2027 el sueño exportador del GNL ya tenga forma en la costa argentina.

Cuando llegue deberá conectarse a un gasoducto que también se está construyendo, pero esa es otra historia.