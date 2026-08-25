Gastón Pauls traerá a Cutral Co su propuesta “Hablemos”

Será el próximo viernes 28 de agosto. La entrada será un alimento no perecedero.

El reconocido actor Gastón Pauls llegará a Cutral Co para ofrecer la propuesta “Hablemos”. Se trata de una charla que aborda la preención de adicciones destinada a jóvenes, a familias, padres, educadores y a la comunidad en general.

Será el viernes 28, a las 19 en el centro cultural José H. Rioseco, que se ubica en el parque de la Ciudad de Cutral Co. La entrada es un alimento no perecedero que será entregado a Cáritas.

Es una actividad organizada por Juntos Cambiamos Realidades y Cáritas, con el acompañamiento de la municipalidad de Cutral Co.

Se indicó que es un espacio para hablar, escuchar y reflexionar sobre las adicciones, su prevención y la importancia del acompañamiento.

Desde hace 12 años Pauls lleva adelante esta propuesta que es, en principio, contar su historia que llega a los puntos más diversos del país. Su mayor deseo es que si a alguien le sirve ese mensaje, es una nueva oportunidad de vida para la persona.