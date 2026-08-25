La CTA Autónoma reclamó controles y supervisión en la empresa NAO

La organización reclamó controles.

Desde la CTA Autónoma, a través de sus dirigentes locales dio a conocer su “profunda preocupación” ante lo que consideraron una “falta de inspección, control y supervisión sobre la empresa NAO”.

Es debido al presunto “derrame de petróleo, contaminación del suelo que afecta gravemente al medio ambiente”.

En este sentido, indicaron que es más grave que una situación se produzcan en un contexto, donde ya hubo tres operarios fallecidos. En el mismo comunicado que firman Daniel Herrera y Néstor Cides, señalaron que desde la CTA Autónoma “exigimos a las autoridades fiscalizadoras y a todos los organismos competentes que refuercen de manera inmediata las tareas de inspección, fiscalización y control de la empresa NAO, verificando el cumplimiento de todas las normas de seguridad laboral y ambientales vigentes”.

Finalmente, explicaron que “no podemos permitir que la falta de controles vuelva a cobrarse vidas ni que se continúe dañando nuestro medio ambiente. La seguridad de los trabajadores y el cuidado del ambiente no pueden ser negociables”, concluyó.

Compartieron el comunicado junto a dos imágenes que circularon.