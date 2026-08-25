Quedó definida la promoción de Lifune: Centenario y San Lorenzo disputarán el lugar en el Oficial A 2027

Te contamos el formato, cuando se juega y los partidos que se jugaron años anteriores.

La Liga de Fútbol de Neuquén (Lifune) entra en su etapa de definición tras concretarse los campeonatos del Oficial A para Alianza de Cutral Co y del Oficial B para Unión de Zapala. Con el descenso directo de Pacífico, que finalizó en la última posición con 14 unidades, el único cupo restante para la máxima categoría en la temporada 2027 se resolverá mediante la serie de promoción entre la Asociación Deportiva Centenario (ADC) y el club San Lorenzo.

El cruce por la permanencia se disputará en una serie de ida y vuelta que sumará un total de 180 minutos de juego. El cronograma establecido es el siguiente:

Partido de ida: Se jugará el domingo 30 de agosto en el estadio Víctor Manchafico , ubicado en el oeste de la capital provincial.

Se jugará el en el estadio , ubicado en el oeste de la capital provincial. Partido de vuelta: Tendrá lugar el domingo 6 de septiembre en el estadio Vicente Consoli.

El reglamento del torneo estipula que, en caso de registrarse una igualdad en el marcador global al término de ambos encuentros, la definición se ejecutará mediante tiros desde el punto de penal.

La Asociación Deportiva Centenario finalizó en la undécima posición de la máxima división tras acumular 22 puntos. A lo largo del certamen, el equipo registró 6 victorias, 4 empates y 12 derrotas, con un saldo de 24 goles convertidos y 54 recibidos. En el aspecto técnico, el plantel inició el torneo bajo la conducción de Carlos Del Pino y completó la competencia bajo las órdenes de Fabio Zura.

Por su parte, San Lorenzo clasificó a esta instancia como subcampeón de la división de ascenso con 47 unidades y un partido pendiente de disputa. Su campaña en la división B constó de 14 triunfos, 5 empates y 2 derrotas, con un registro ofensivo de 57 goles a favor y una defensa que encajó 15 tantos. El entrenador Walter Torres, quien estuvo a cargo del plantel durante la temporada completa, anunció que dejará de cumplir funciones al frente del equipo una vez concluida esta promoción.

Precedentes históricos Esta definición representa la tercera oportunidad en la que se disputa una promoción en Lifune:

2024: San Lorenzo superó por vía de penales a Río Grande.

San Lorenzo superó por vía de penales a Río Grande. 2025: Unión Vecinal venció en el marcador global a Atlético Neuquén por 3 a 2.

En las dos experiencias previas, el equipo perteneciente al Oficial A logró mantener su plaza en la categoría superior.