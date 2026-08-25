Ruta 237: volcó con un camión y dos personas terminaron en el hospital

El motivo por el que se produjo el vuelco, en principio, habría sido un desperfecto mecánico en el trayecto sinuoso conocido como bajada de Collon Cura.

Un incidente vial ocurrió durante la mañana del lunes, en la ruta 237, en el kilómetro 1513, informaron bomberos voluntarios de Piedra del Águila.

Según la información suministrada, en el camión, un Scania de 18 ruedas, iban dos ocupantes que fueron trasladados con golpes hacia la ciudad de San Martín de los Andes para ser asistidos en el hospital Ramon Carrillo.

El motivo por el que se produjo el vuelco, en principio, habría sido un desperfecto mecánico en el trayecto sinuoso conocido como bajada de Collon Cura. El camión quedó sobre uno de los costados, en la banquina que da hacia la montaña.

Perdió la carga y tuvieron que asistir desde la División Tránsito de Piedra, los bomberos voluntarios que fueron con una dotación y tres bomberos y también personal del hospital de Piedra del Águila.

No se cortó el tránsito por la zona, pero si se hizo más lenta para que se realizaran las pericias correspondientes, una tarea que duró unas tres horas aproximadamente.