Jornada de fútbol infantil reunió a Fortaleza Juniors, Petrolero y Alianza

El encuentro se realizó en Plaza Huincul

El pasado domingo se llevó a cabo un encuentro de fútbol infantil que contó con la participación de la categoría 2016/17 de la institución anfitriona, Fortaleza Juniors, junto a delegaciones invitadas de la región.

El evento deportivo sumó la participación de los planteles de dicha categoría pertenecientes al Club Petrolero Argentino y al Club Alianza. Desde la organización de Fortaleza Juniors destacaron el desarrollo de los partidos enfocados en el aprendizaje y el crecimiento deportivo de los niños, priorizando el respeto mutuo por encima de los resultados competitivos obtenidos en el campo de juego.

Al concluir la actividad, los responsables de la escuela organizadora expresaron su agradecimiento al cuerpo de profesores de las instituciones, a las familias acompañantes y a los jugadores de cada equipo. Asimismo, confirmaron que planifican un próximo compromiso deportivo para disputar la revancha entre los clubes.