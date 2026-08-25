Abren inscripciones para el Torneo Juvenil de Fútbol “Plaza Huincul”

Participan categorías 2009, 2010 y 2011

La Municipalidad de Plaza Huincul auspicia la realización del Torneo Juvenil de Fútbol “Plaza Huincul”, una competencia cuyos registros de participación ya se encuentran habilitados.

Categorías y plazos de inscripción. El certamen convoca a futbolistas pertenecientes a las categorías 2009, 2010 y 2011. Según la planificación establecida por los organizadores, el plazo límite para formalizar la inscripción de los equipos se extenderá hasta el 31 de agosto.

La totalidad de la competencia se llevará a cabo en las instalaciones y canchas pertenecientes al Club Silam. Desde la organización señalaron que este tipo de iniciativas de acompañamiento deportivo tienen como finalidad fomentar la participación y establecer espacios de encuentro para los jóvenes de la localidad.