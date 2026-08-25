Una representante mapuche viajó a Buenos Aires e intentó forzar una reunión con el gobernador Figueroa

El gobernador no aceptó el encuentro improvisado y se retiró del lugar

Como ya se informara, en Buenos Aires se realizó un evento empresarial denominado Neuquén Day 2026 en el que hubo varias presentaciones sobre posible desarrollo de la provincia a nivel económico.

En la jornada estuvo presente el gobernador Rolando Figueroa y al terminar el encuentro brindó una conferencia de prensa para los medios presentes.

Allí también esta la logko Manky Kinxikew, de Villa La Angostura, representante de la comunidad que fue desalojada por orden judicial tras perder iniciado por los propietarios de la tierra. En el juicio se dirimió la cuestión de legitimidad, ya que por un lado está la postura de la comunidad Kinxikew que sostiene la ocupación ancestral de la tierra y del propietario, que presenta la compra y la escritura. Una discusión legal y cultural.

Tras aprobarse la modificación de la Ley de Tierras en el Congreso Nacional, se habilitaron los desalojos exprés que se llevó a cabo hace pocos días. En Cutral Co hubo una movilización en apoyo al pueblo mapuche.

El gobierno provincial no emitió opinión sobre el hecho. La comunidad busca una instancia de negociación y diálogo, tras el hecho de violencia y por ello reclama al gobierno de Figueroa una reunión. No han obtenido respuesta y quisieron forzar el encuentro directamente en Buenos Aires, pero sin éxito.