Invitan al 2° encuentro provincial de EPJA que se realizará en Plaza Huincul

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 3 de septiembre

La jornada se realizará el viernes 2 de octubre en Plaza Huincul y estará destinada a supervisores, directivos, secretarios, maestros y maestras de Ciclo, EPJA, profesores y profesoras de Educación Física, docentes de CFP y de EPNA N°15.

Se encuentra abierta la inscripción al Segundo Encuentro Provincial de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), una propuesta destinada a equipos directivos, docentes y trabajadores de instituciones vinculadas con la educación de jóvenes y adultos de nivel primario.

La actividad se desarrollará el viernes 2 de octubre, de 9 a 18, en Plaza Huincul, en la sede de EPJA 12, ubicada en avenida San Martín 593.

La convocatoria está dirigida a supervisores, directivos, secretarios, maestros y maestras de Ciclo, EPJA, profesores y profesoras de Educación Física, docentes de Centros de Formación Profesional (CFP) y docentes de EPNA N°15.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 3 de septiembre. Según se informó, el registro se realiza a través de historias y/o mediante un enlace disponible en la biografía de las redes sociales de la organización.