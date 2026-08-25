Dolor: falleció el segundo operario tras el incidente en Rincón del Mangrullo

Esta noche se confirmó el deceso del trabajador que había sido derivado a Neuquén. Son dos las víctimas fatales.

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Esta noche se conoció la muerte del segundo operario que había sido derivado a Neuquén en gravísimo estado, después del incidente ocurrido en el bloque Rincón del Mangrullo. El primero de los trabajadores murió esta tarde, al momento de ocurrir el hecho.

De manera extraoficial se indicó que las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

El correr de las horas confirmó la noticia más dolorosa para las familias y compañeros de los trabajadores que se encontraban en la planta Unidad Separadora Primaria -USP 2- con el deceso del segundo herido.

El bloque Rincón del Mangrullo es operado por la empresa YPF. Todo se desencadenó este martes 25 de agosto.

La compañía YPF confirmó en un comunicado de esta tarde las características del hecho y la muerte de uno de los empleados.

El comunicado de YPF

“YPF informa que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén”, señaló la compañía.

Según detalló, ante la situación se desplegaron de inmediato los equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes.

“Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia”, informó YPF.

La empresa agregó que el incidente ya se encuentra controlado y aseguró que continuará informando a medida que disponga de nuevos datos.

Después, sostuvo “YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando . La compañía ya se puso puso a disposición de los familiares de ambos empleados y los acompaña en este difícil momento”,

Investigación en curso

Una vez que se confirmó el fallecimiento del primer operario, se inició la investigación judicial que recayó en una fiscalía de Neuquén, con jurisdicción en Añelo. Mientras que durante esta noche se reportó el otro deceso del empleado que había sido trasladado por vía aérea a la capital neuquina en gravísimo estado.