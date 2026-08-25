Estudiantes deben revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino antes del 31 de agosto

Para continuar utilizando el beneficio durante el segundo semestre.

Más de 1.300 estudiantes terciarios y universitarios de la provincia todavía deben revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) para continuar utilizando el beneficio durante el segundo semestre.

En total, son 1.352 estudiantes que tienen su inscripción aprobada pero aún no completaron la revalidación. El trámite es online y puede realizarse hasta el 31 de agosto. Desde el 1 de septiembre, quienes no hayan cumplido con este requisito tendrán el beneficio bloqueado automáticamente.

Cómo revalidar

Los estudiantes deben ingresar a www.economianqn.gob.ar/beng y cargar:

Certificado de alumno regular.

El certificado debe haber sido emitido a partir del 27 de julio de 2026 .

. Debe contar con sello y firma de la institución educativa.

El beneficio alcanza a estudiantes de nivel superior que cursen de manera regular y utilicen el transporte interurbano para trasladarse hacia su institución educativa, pública o privada, ubicada dentro de la provincia y a una distancia de hasta 250 kilómetros.

Nuevas inscripciones

Quienes todavía no cuentan con el BENG también pueden inscribirse durante el segundo semestre a través del mismo sitio web.

Para realizar una nueva inscripción deberán presentar DNI (frente y dorso), certificado de domicilio y certificado de alumno regular. Este último debe acreditar que la cursada es presencial e incluir los días de asistencia y los datos de la institución.

Para consultas, está disponible el correo beng@haciendanqn.gob.ar.