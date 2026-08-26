Luto en la Comarca Petrolera: llegan condolencias para las familias de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre

Desde AESA, la escuela Integral 1 y también las familias de las víctimas de NAO expresaron mensajes de acompañamiento

Desde distintas instituciones, empresas y personas hicieron llegar condolencias a las familias de los dos trabajadores fallecidos ayer por la tarde en un incidente en el yacimiento Rincón del Mangrullo.

Las familias de otras víctimas de un incidente en la industria petrolera, de Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, expresaron “abrazamos con todo el corazón a las familias de los operarios fallecidos, conocemos de memoria el dolor profundo y el vacío inmenso de cuando alguien sale a laburar y no regresa”.

Trabajadores de la compañía AESA también dejaron su condolencia al decir “despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad”

Y agregaron “en este difícil momento queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo fraternos a sus familiares”.

Y desde desde la Escuela Integral 1 acompañaron a las asesoras pedagógicas Carolina Pereira y Cristina Latorre ante la irreparable pérdida de su esposo y hermano.

Desde el equipo Benfica Cutral Co, que participa en campeonatos amateurs y comunitarios, se despidió a Cristian Ariel Latorre. Barros dijo en sus redes sociales “Hasta siempre amigo Ariel, una gran persona, gran amigo que el fútbol y la vida nos prestó durante años, arrancó con Arsenal y siempre con esa sonrisa y esos huevos para salir a jugar, se te va extrañar, Mi más sentido pésame a la familia”

Desde el Concejo Deliberante, el presidente Jesús San Martín, también dejó sus condolencias. “Ante esta dolorosa pérdida, que conmueve a toda nuestra comunidad, acompaño con profundo respeto y afecto a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, dijo.

Y desde la seccional Cutral Co del Movimiento Popular Neuquino se quiso “expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, jóvenes trabajadores de nuestra ciudad que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en la actividad petrolera. Acompañamos en este momento de inmenso dolor a sus familias, amigos, compañeros de trabajo y a toda la comunidad de Cutral Co. Hoy nuestra ciudad está de luto. Que descansen en paz.Nuestro abrazo y respeto a sus seres queridos”.