Accidente fatal en Rincón del Mangrullo: fiscal Titanti está en el lugar con peritos bomberos

Titanti ordenó preservar el lugar del incidente y viajó con peritos bomberos para establecer las circunstancias

Tras el fallecimiento de dos operarios de YPF en el área Rincón del Mangrullo, se informó que el caso está bajo investigación de Eugenia Titanti, titular de la fiscalía de la región Vaca Muerta.

Titanti se trasladó esta mañana hasta el lugar donde ocurrió el desperfecto, en una línea de gas de alta presión, en la planta Unidad Separadora Primaria UPS de Rincón del Mangrullo.

Desde ayer, ordenó que se preservara el lugar y esta mañana viajó con peritos de bomberos de la policía provincial para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

En principio, la principal incógnita es si hubo o una explosión. Se dijo que sí en un primer momento pero luego se desmintió esa versión. Según los videos del momento en que ocurrió el incidente, no hubo fuego, porque el venteo de gas a alta presión era violento pero no estaba en llamas.

Por otra parte, se deberá establecer qué maniobra realizaban las víctimas, identificadas como Jonatan Meliqueo y Cristian Latorre. Una versión es que realizaban tareas que no les correspondían, por lo que se deberá determinar, de ser así, quién dio la orden de hacerlas y en qué circunstancias.