Añelo se movilizó para reclamar financiamiento para la educación superior

Estudiantes y docentes buscaron hacer visible el reclamo y plantear la necesidad de contar con un esquema de financiamiento que permita garantizar la continuidad de la propuesta educativa.

La comunidad educativa del Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo (IETePA) se movilizó en las últimas horas para visibilizar la situación económica que atraviesa la institución y reclamar mayores recursos para garantizar la continuidad de sus actividades.

La marcha reunió a estudiantes, docentes y miembros de distintos establecimientos educativos de la localidad, quienes expresaron su preocupación ante las dificultades que enfrenta el instituto para sostener su oferta académica.

El IETePA necesita alrededor de 60 millones de pesos mensuales para afrontar los gastos necesarios para su funcionamiento. El presupuesto contempla la planta funcional, el personal administrativo, las horas cátedra docentes, tareas de mantenimiento y los gastos generales vinculados al desarrollo de las tres tecnicaturas que se dictan actualmente.

La institución pertenece a la Fundación Pilares de Añelo, una entidad sin fines de lucro, y constituye actualmente la única propuesta de educación superior de la localidad.

La situación genera preocupación en una comunidad ubicada en el corazón de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, donde la formación técnica representa una herramienta clave para el acceso a oportunidades laborales y para el desarrollo de recursos humanos vinculados al sector energético e industrial.

Durante la movilización, estudiantes y docentes buscaron hacer visible el reclamo y plantear la necesidad de contar con un esquema de financiamiento que permita garantizar la continuidad de la propuesta educativa.

La comunidad educativa advirtió que la falta de recursos pone en riesgo parte de la oferta académica y reclamó respuestas para asegurar el funcionamiento del IETePA y el acceso a la educación superior para los vecinos de Añelo.