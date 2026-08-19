Plaza Huincul suma una nueva certificación Profesional en Piping

con especial enfoque en las necesidades de actividades como Oil & Gas, petroquímica y manufactura.

Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció el lanzamiento de la Certificación Profesional en Piping, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas prácticas para el desarrollo de tareas operativas vinculadas a sistemas de piping.

La capacitación busca acercar conocimientos aplicados a los desafíos reales del sector energético e industrial, con especial enfoque en las necesidades de actividades como Oil & Gas, petroquímica y manufactura.

La iniciativa se concreta a través de un convenio entre la Municipalidad de Plaza Huincul y CENOVA, centro de formación con aval de UFLO Universidad, que permitirá desarrollar esta certificación en la localidad.

Desde el municipio destacaron que la propuesta representa una oportunidad para fortalecer la formación profesional y ampliar las posibilidades de inserción laboral y crecimiento profesional de quienes buscan desarrollarse en sectores estratégicos de la región.