Neuquén recibirá inmuebles de Nación como parte del pago de deudas

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron un acta de intención en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR)

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron un acta de intención en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). El acuerdo contempla la posibilidad de transferir a la Provincia inmuebles del programa Procrear y otros bienes que sean identificados durante la negociación.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió este miércoles en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, donde suscribieron un acta de intención para avanzar en la compensación de obligaciones entre ambos Estados.

El entendimiento se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), creado mediante el Decreto 969/24 con el objetivo de establecer mecanismos para el saneamiento de las cuentas públicas y la cancelación total o parcial de las deudas existentes entre las jurisdicciones.

Según lo acordado, Nación manifestó su voluntad de transferir a la Provincia inmuebles correspondientes al programa Procrear, además de otras propiedades que puedan ser identificadas y acordadas durante el proceso de negociación.

La incorporación de estos bienes estará condicionada a su disponibilidad jurídica, dominial, técnica y administrativa, así como al cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Los inmuebles que finalmente sean incorporados a futuros acuerdos serán considerados como parte de los mecanismos de compensación que Nación y Neuquén podrán establecer para cancelar obligaciones pendientes. Entre ellas se encuentran las vinculadas con el Consenso Fiscal 2017, aprobado mediante la Ley N° 27.429.

En caso de concretarse la transferencia de propiedades, los inmuebles deberán ser valuados por los organismos competentes. Además, se deberán iniciar los trámites correspondientes ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para formalizar el traspaso del dominio a favor de la Provincia.

Como parte del entendimiento, Neuquén se comprometió a no iniciar nuevas acciones legales contra el Estado Nacional mientras se mantenga vigente la negociación de las obligaciones incluidas o que puedan incorporarse al régimen.

Asimismo, la Provincia instruirá a sus representantes legales para solicitar la suspensión de los plazos judiciales, arbitrales y administrativos relacionados con dichas obligaciones.

Por su parte, ambas jurisdicciones acordaron no iniciar procesos judiciales o arbitrales vinculados con las obligaciones incorporadas al REOR o con las negociaciones en curso durante el período establecido para alcanzar los acuerdos correspondientes.

El acta de intención constituye así un paso previo para definir, mediante futuros acuerdos específicos, qué inmuebles podrán ser transferidos y cuál será su valor dentro del esquema de compensación de las obligaciones entre Nación y Neuquén.