COMUNAF realizará su quinta sesión en barrio Parque Oeste

En el Polideportivo del año

Este viernes 21 de agosto se llevará a cabo la quinta sesión del programa COMUNAF en los barrios, una propuesta orientada a promover espacios de encuentro, participación y recreación para niños y familias de la comunidad.

La actividad tendrá lugar a partir de las 9:00 horas en el Polideportivo del barrio Parque Oeste y contará con la participación de vecinos e instituciones que acompañan esta iniciativa, pensada para fortalecer los vínculos comunitarios a través del juego, el aprendizaje y el intercambio de experiencias.