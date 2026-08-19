Cutral Co: robaron una bicicleta, un celular y documentación en barrio Zani

Piden colaboración para recuperar las pertenencias

Un hecho de inseguridad fue denunciado este miércoles en el barrio Zani, donde desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Río Quilquihue, a la altura de la casa 68, y sustrajeron distintos elementos de valor.

De acuerdo con la información aportada por la familia, el robo ocurrió alrededor de las 12:25. Entre los elementos sustraídos se encuentra una bicicleta Top Mega de color blanco, un teléfono celular Samsung A14 y una billetera que contenía tarjetas y documentación personal.

Según se indicó, parte de la documentación se encuentra a nombre de Yanina Mariel Acuña, Yanina Acuña y Ámbar Zeballos.

Ante esta situación, la familia solicitó la colaboración de los vecinos y de la comunidad para intentar recuperar los elementos.