Neuquén: una vecina quedó atrapada en una balacera y denunció que le apuntaron a la cabeza

El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la intersección de Lago Viedma y Almafuerte.

Una vecina de la ciudad de Neuquén denunció que quedó atrapada en medio de un enfrentamiento armado entre dos grupos de jóvenes mientras se dirigía a su lugar de trabajo. El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la intersección de Lago Viedma y Almafuerte.

Según relató Alicia en declaraciones a Radio 7, al advertir que se producía una balacera buscó refugio entre un paredón y la garita de colectivos para protegerse de los disparos.

La situación se agravó cuando uno de los hombres armados se acercó hasta donde se encontraba y le apuntó directamente a la cabeza. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el agresor la habría confundido con una integrante del grupo rival. Otro de los involucrados advirtió el error y evitó que el atacante efectuara el disparo.

Una vez finalizado el enfrentamiento, los protagonistas se retiraron del lugar y la vecina pudo salir de su escondite. Posteriormente, alertó sobre lo ocurrido a un patrullero de la Policía del Neuquén.

Reclamo por mayor seguridad

Tras el episodio, la mujer manifestó su preocupación por la presencia de armas de fuego entre jóvenes y reclamó mayores medidas de prevención en el sector.

Alicia planteó la necesidad de reforzar los patrullajes durante las primeras horas de la mañana y de impulsar campañas públicas de desarme, al considerar que los enfrentamientos armados representan un riesgo para quienes deben trasladarse diariamente hacia sus lugares de trabajo.

Además, vinculó la situación con las dificultades del transporte público durante los fines de semana. Según señaló, las demoras en las frecuencias pueden extenderse hasta una hora y veinte minutos, lo que obliga a trabajadores a realizar parte de sus recorridos a pie durante la madrugada.