Cutral Co: 78 empleados municipales fueron recategorizados

Tanto de planta permanente como contratados políticos

La medida alcanzó a trabajadores de distintas secretarías del Municipio, tanto de planta permanente como contratados políticos. El acto se realizó este miércoles en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.

Este miércoles se llevó adelante en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Cutral Co un acto de recategorización que alcanzó a 78 empleados de distintas áreas del Municipio.

La medida fue presentada como un reconocimiento a la trayectoria, el trabajo cotidiano y el compromiso de los trabajadores municipales. La recategorización incluyó a empleados de planta permanente y también a contratados políticos.

Del encuentro participaron el Jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; concejales, secretarios, autoridades gremiales y empleados municipales.

Durante el acto, Mardones destacó el desempeño de los trabajadores y el rol que cumplen en la atención de las distintas demandas de la comunidad.

“Es un reconocimiento a su labor y al esfuerzo que realizan por nuestra comunidad. Cada uno, desde su sector, atiende las problemáticas de nuestros vecinos, siempre trabajando por una mejor calidad de vida”, expresó el funcionario.

En ese sentido, transmitió también el agradecimiento del Ejecutivo municipal y señaló: “Junto al Intendente queremos agradecerles y decirles que estamos orgullosos de ustedes”.