Un auto chocó contra un poste en el oeste de Neuquén

La maniobra habría permitido evitar un posible atropellamiento de mayor gravedad.

Un fuerte siniestro vial se registró este miércoles, alrededor del mediodía, en la intersección de calle Godoy y Avenida del Trabajador, en el sector oeste de la ciudad de Neuquén.

Según las primeras informaciones, el conductor de un Volkswagen Gol realizó una maniobra para evitar colisionar contra una bicicleta que circulaba por la zona. Como consecuencia del movimiento, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de servicios.

De acuerdo con testimonios de vecinos y transeúntes, la maniobra habría permitido evitar un posible atropellamiento de mayor gravedad. El impacto, sin embargo, provocó importantes daños en la parte frontal del automóvil.

Personal de seguridad acudió al lugar para ordenar el tránsito y verificar el estado de las personas involucradas. En el primer reporte no se informaron víctimas fatales.

Debido a los daños sufridos, el Volkswagen Gol no pudo continuar circulando y tuvo que ser retirado mediante una grúa. Tras el choque, quedaron restos de plásticos y cristales sobre la calzada.