PAMI: Las clínicas y sanatorios de la Patagonia no atenderán durante 24 horas

Será el próximo 24 de agosto.

La suspensión de la atención a los afiliados a PAMI fue anunciada por las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut. Será el próximo lunes 24 y el motivo es lo que consideraron como un “deterioro” en la scondiciones económicas de los contratos.

En un comunicado, se informó sobre esta medida que será por 24 horas en la fecha indicada. En la región patagónica se verán afectados 300 mil usuarios.

Se especificó que desde hace muchos meses intentan actualizar las condiciones económicas, ante la depreciación de los aranceles retributivos de la obra social.

“La pérdida del valor real de los aranceles con que PAMI retribuye los servicios médicos que brindamos alcanza a un 75% en relación a la inflación”, aclararon. “Si medimos solamente el período que abarca los dos últimos años y medio: 341% de inflación versus 143% de actualizaciones de valores PAMI”, subrayaron.

“A la desvalorización que tuvo lugar en los dos años previos, se suma que, en lo que va del año 2026, PAMI solamente ha comprometido un aumento de aranceles que, en términos reales, resultará de aproximadamente un 6% y que se percibirá, efectivamente, en octubre”, detallaron en el comunicado.

Traducido, esto implica que trabajarán con precios del año pasado. Y, si el ajuste se hará efectivo, “será absolutamente insuficiente, al resultar de menos de una cuarta parte de la inflación”.

De esta manera, en el corriente año, “no solo no se inició un imprescindible proceso de recuperación del valor real de los precios, sino que, por el contrario, se agudizó la desvalorización”.

En este contexto, el conjunto de clínicas y sanatorios de esta región ven cada vez más comprometida la posibilidad de asegurar las prestaciones, en tiempo y forma, a los, aproximadamente, 300.000 jubilados de estas cuatro provincias.

Desde hace dos meses operan restricciones en la atención de guardias, en la recepción de derivaciones, en la programación de ciertas cirugías. “Y esta situación, lamentablemente, continuará agravándose en la medida que no se implementen mejoras económicas inmediatas”, sostuvieron.

En este escenario, “las limitaciones que el propio Instituto establece, como los cupos a prestaciones ambulatorias, hace más crítico el panorama, limitando aún más los servicios a sus propios afiliados”.

Entonces, el próximo lunes 24 suspenderán la atención por el lapso de 24 horas de la totalidad de las prestación.

Sostuvieron que “en la medida que PAMI y las autoridades nacionales no definan políticas que resuelvan el financiamiento necesario para la atención médica” se profundizará la situación.

Las instituciones que suscribieron este comunicado son: Neuquén: ADOS, Clínica Pasteur, Clínica Chapelco; Río Negro: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca, y Sanatorio Río Negro.

En Chubut: la Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad, Instituto Cardiovascular Rawson. En La Pampa: Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnostico Integral Medico, Clinica Santa Teresita, Fundacion Faerac.