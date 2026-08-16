IETEPA reclama financiamiento y advierte que su continuidad está en riesgo en Añelo

Reclama al Ministerio de Educación de Neuquén los recursos necesarios para sostener sus actividades y comenzar el segundo cuatrimestre.

El Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional funciona desde 2017 con aportes de la Fundación Pilares de Añelo, empresas y el municipio. Ahora reclama al Ministerio de Educación de Neuquén los recursos necesarios para sostener sus actividades y comenzar el segundo cuatrimestre.

En Añelo, donde el desarrollo de Vaca Muerta multiplicó la demanda de trabajadores capacitados, una institución educativa que desde hace casi una década ofrece formación gratuita enfrenta una situación que amenaza con interrumpir su funcionamiento.

Se trata del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional de Añelo (IETEPA), que desde 2017 brinda educación técnica superior y formación profesional a jóvenes y adultos de la localidad y de la región.

El problema, según advierten desde la institución, es financiero. Los recursos con los que IETEPA pudo funcionar hasta ahora provienen del acompañamiento de la Fundación Pilares de Añelo, empresas y el Gobierno Municipal. Pero esos aportes, sostienen, no alcanzan para garantizar un funcionamiento sostenido en el tiempo.

Por eso, el reclamo apunta ahora al Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén: que garantice los fondos necesarios para asegurar la continuidad del instituto.

Una institución en una localidad estratégica

La discusión excede, según plantean desde IETEPA, la situación particular de una institución educativa.

Añelo se encuentra en el centro del desarrollo de Vaca Muerta y concentra una creciente demanda de mano de obra vinculada con la actividad hidrocarburífera y otros sectores productivos. En ese contexto, la capacitación técnica y profesional adquiere un peso estratégico para la comunidad.

IETEPA ofrece una alternativa gratuita para que jóvenes y adultos puedan formarse sin abandonar su localidad. También busca responder, desde el territorio, a las necesidades laborales de una región cuya actividad económica exige cada vez más trabajadores especializados.

Desde la institución remarcan además que se trata de una propuesta sin fines de lucro y única en su tipo en Añelo.

La incertidumbre ya afecta el calendario académico

El escenario actual no se limita a una discusión presupuestaria a futuro.

La falta de certezas sobre los recursos disponibles genera, según el planteo realizado por IETEPA, una incertidumbre concreta respecto de la continuidad de las actividades. Incluso, señalan que esta situación imposibilita actualmente garantizar el inicio del segundo cuatrimestre.

La advertencia coloca a estudiantes y docentes ante una pregunta que, por ahora, no tiene respuesta: ¿podrá el instituto continuar funcionando con normalidad?

La institución sostiene que no está solicitando un privilegio, sino una respuesta del Estado frente a una necesidad educativa concreta.

El reclamo al Gobierno provincial

El pedido al Ministerio de Educación consiste en garantizar un esquema de financiamiento que permita sostener las actividades de IETEPA y dar previsibilidad a su funcionamiento.

La expectativa está puesta en obtener una respuesta que permita despejar la incertidumbre y evitar que una institución que lleva desde 2017 formando estudiantes quede condicionada por la falta de recursos.

Para quienes sostienen el proyecto, mantener abierto IETEPA significa algo más que preservar una oferta educativa.

Implica garantizar que los habitantes de Añelo puedan estudiar en su propia comunidad, acceder a herramientas para mejorar sus oportunidades laborales y formarse en una localidad que ocupa un lugar central en el mapa productivo de Neuquén.

En una ciudad cuya actividad económica crece al ritmo de Vaca Muerta, el debate sobre quién financia la formación de los trabajadores que esa expansión necesita vuelve a quedar sobre la mesa.