Vaca Muerta: ¿Habrá marcha atrás en el ajuste para las pymes de Neuquén?

La compañía Halliburton había anunciado una rebaja del 23 % en los costos días atrás.

Días atrás se conoció una medida que la compañía Halliburton había advertido para los contratos con las empresas pymes y que consistía en una rebaja en los costos del 23 %. Esto iba a afectar de manera directa en los servicios que operan en los bloques no convencionales de Vaca Muerta.

Desde la Federación de Cámaras de Empresas del sector Energético de Neuquén, el secretario Daniel González se expresó al respecto y entendió que la modificación en los contratos era una medida “intempestiva”.

Otras voces se sumaron en el mismo sentido como el sindicato petrolero, otras entidades empresariales y el propio gobierno de Neuquén.

En principio, esa situación se habría modificado. Al menos así se conoció a través del sitio Mejor Energía que especificó que fuentes de FECENE indicaron que la empresa iba a mantener contacto con cada uno de los proveedores y ahí se analizará la baja en los costos posibles, según el caso.

Si bien no es una solución definitiva ni esperada por el empresariado regional, es una cuota de alivio que marca, al menos, un escenario de negociación y no una decisión unilateral de parte de Halliburton.

Hay que tener en cuenta que de concretarse una decisión de este tipo, como inicialmente se dio a conocer, por parte de la compañía iba a tener su correlato en las fuentes de trabajo de las pymes.