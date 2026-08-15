Añelo: Demoraron a un hombre y secuestraron una moto robada en Neuquén

El operativo lo llevó a cabo el personal de la comisaría 10°.

Este sábado por la madrugada, los efectivos de la comisaría 10° de Añelo realizaron un procedimiento que permitió recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente, en una causa por robo.

El procedimiento se concretó pasada las 01:00, cuando uniformados que realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones de calles 1 y 20 observaron a tres motocicletas circulando en dirección oeste-este.

Al identificar a sus conductores y solicitar la documentación correspondiente, constataron que ninguno contaba con la totalidad de los requisitos exigidos para circular.

En el lugar intervino personal de tránsito municipal, que realizó los controles de alcoholemia. Uno de los conductores arrojó resultado positivo, por lo que se labraron las correspondientes actas contravencionales.

Posteriormente, los efectivos realizaron una consulta al Centro de Análisis, desde donde se informó que una de las motocicletas, registraba un pedido de secuestro solicitado por la comisaría Primera de Neuquén, en una causa por presunto robo de motocicleta, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Ante esta situación, el rodado fue secuestrado bajo cadena de custodia y trasladado, junto con las restantes motocicletas, al predio de secuestros del barrio La Meseta.

En tanto, el conductor del rodado requerido fue finalmente demorado por presunto encubrimiento y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.