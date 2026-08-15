La cámara de Comerciantes de Cutral Co y Huincul se prepara para cumplir 70 años de vida

Este domingo 16 de agosto celebra un nuevo aniversario de esta institución.

Este domingo 16 de agosto, la entidad que nuclea a comerciantes, industriales y emprendedores de las dos ciudades celebra las siete décadas de actividad en la ciudad.

Desde la institución que preside Fabio Schwab, se agradeció todos los intengrantes de este sector que trabajó para el crecimiento de la comunidad. Este año, la entidad sufrió la pérdida de su presidente honorario, Carlos Arens.

El origen de la CCI se remonta al 16 de agosto de 1956 cuando un grupo de comerciantes e industriales la fundaron. En la primera asamblea, los fundadores intgraron la siguiente comisión directiva:

Presidente: Benjamín Averbuj; vicepresidente: Marcelo Viñuela (primer presidente con carácter provisorio); secretario: José Antonio Ortega; tesorero. José Silvestein; vocales titulares Juan Vicente, 2° Diego Mellado; 3°. Tomás Fernández; suplentes: lro. Polidoro Hernández; 2° Celestino Poma; revisores de cuentas Antonio Guerreiro Chavier, Gregorio Visnevetsky y Adolfo Neira.

La cámara posee una sede social propia que funciona en Carlos H. Rodríguez y Roca. Las instalaciones del primer piso permiten la realización de actividades de capacitación y sociales. Además, funciona la sede de la universidad a distancia.

