Petrolero Argentino quiere suspender la Asamblea General Ordinaria pero hay oposición

La decisión de postergar el encuentro se tomó para aguardar una resolución de la dirección de Personas Jurídicas

El Club Social y Deportivo Petrolero Argentino emitió un comunicado oficial informando la suspensión temporal de su Asamblea General Ordinaria. El acto institucional estaba programado originalmente para este lunes 17 de agosto.

Según el documento difundido por la entidad de Plaza Huincul, la decisión de postergar el encuentro se tomó para aguardar una resolución de la dirección de Personas Jurídicas. Ello se habría generado tras una presentación que realizó el mismo club denunciando problemas en la confección del padrón. “La institución considera necesario contar con el pronunciamiento de dicho organismo para proceder conforme a la normativa vigente y de manera regular”, dice el comunicado.

Sin embargo, el grupo de socios que quiere tomar la conducción del club difundió una nota que el secretario Juan José Figueroa, envió a Personería Jurídica en la que expresa que nunca firmó la nota donde se denuncia irregularidades en el padrón y que no advierte que haya ningún problema y que debe realizarse la asamblea.

Para aclarar, la nota que envió el club a Personería Jurídica para suspender la asamblea dice estar firmada por el presidente y el secretario, pero el secretario dice que no la firmó. En definitiva no está en firme la realización de la asamblea y tampoco su suspensión. Queda todo a criterio y respuesta de Personería Jurídica.

Desde la organización indicaron que la nueva fecha, el horario y la modalidad de la convocatoria serán informados oportunamente a través de sus canales de comunicación oficiales. El comunicado cuenta con la firma de la autoridad institucional y el sello del club. Pero el secretario Juan Figueroa envió a este medio una nota en la que sostiene que debe realizarse.