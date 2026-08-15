El banco Credicoop celebró el día del cooperativismo en Cutral Co

Hubo invitados y se escuchó a Carlos Heller, quien brindó una charla virtual.

En la sucursal Cutral Co del banco Credicoop se realizó una actividad con la participación de diferentes referentes de la comunidad para recordar el día internacional del cooperativismo.

La charla que se transmitió de manera virtual permitió al presidente de la entidad, Carlos Heller y a Ariel Guarco presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.

En el encuentro de Cutral Co estuvieron presentes los representantes de las cooperativas Copelco, Cersinpat, El Petróleo, Unidos de Cutral Co.

También participaron representantes del Club Rivadavia, el Club Argentinos Juniors, La Peña Boquense, la Agrupación de Veteranos de Guerra 14 de Junio, del Centro de Jubilados de ATE, Veteranos Ypefianos, empresarios y profesionales de la comarca.

La actividad se concretó en el Centro Cultural de la Cooperacion y en forma simultánea en las 276 filiales del banco con alrededor de 15.000 participantes.

Los expositores resaltaron fundamentalmente el aporte que hacen las cooperativas al desarrollo de las comunidades. Este año bajo el lema definido por la ONU ” Cooperativas por un mundo en paz”.