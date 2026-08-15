Empieza el finde largo y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuál es el pronóstico para este sábado en la comarca petrolera.
Para hoy, la temperatura máxima será de 13° Centígrados y la mínima de 4° Centígrados bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del sudeste a 18 kilómetros en el día con ráfagas de 23 kilómetros; para la noche, rotará al oeste a 14 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
El cielo estará cubierto en el día y para la noche estará mayormente despejado.
Para el domingo, la temperatura máxima será de 10° y la mínima de 1° Centígrados.