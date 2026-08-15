Estudiantes de escuelas rurales visitaron las instituciones de Plaza Huincul

Se concretó una actividad con estudiantes de escuelas rurales.

El programa denominado “Pequeños Gigantes, Ciudadanía en movimiento” se concretó en Plaza Huincul. Se trata de una propuesta institucional y pedagógica de educación vial integral.

Fue diagramada por la dirección municipal de Tránsito, destinada a alumnos y alumnas de escuelas rurales dependientes del Distrito II, que fueron alcanzados por el programa de educación vial impulsado por la dirección durante este 2026.

La propuesta contempló una logística de traslado seguro a lo largo de todo el recorrido previsto para el desarrollo de las actividades.

El Club Plaza Huincul fue el epicentro de la jornada, mientras que también se realizaron visitas y actividades en el Concejo Deliberante, el cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul, la biblioteca municipal Juan Benigar y el museo municipal Carmen Funes. A

simismo, en el Club Plaza se dispusieron stands con diferentes propuestas destinadas a los participantes.