Alianza piensa en el Regional y trajo los primeros refuerzos

Algunos de ellos ya se entrenan con el equipo

Cuando todavía no se acallan las celebraciones por su último campeonato, la dirigencia de Alianza y el cuerpo técnico comenzaron a trabajar para reforzar el equipo y participar en el torneo Regional Amateur.

Según pudo corroborar 299 Deportes, ya llegaron dos jugadores, que todavía no fueron confirmados. Desde la dirigencia se confirmó que hay negociaciones por ocho jugadores pero que el anuncio de su contratación se hará en las próximas horas.

En principio, Alianza tiene intenciones de competir para buscar un ascenso y con ello en mente, se lanzaron a la búsqueda de refurzos. Jorge Lencina había dicho, apenas consagrado campeón que necesitaba dos refuerzos por línea.