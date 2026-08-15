Figueroa destacó el cambio en la relación con las operadoras para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta

El gobernador Figueroa explicó el cambio de paradigma en la relación entre el gobierno provincial y las empresas operadoras del sector del gas y petróleo.

Durante la presentación de un informe de gestión, el gobernador Rolando Figueroa explicó el cambio de paradigma en la relación entre el gobierno provincial y las empresas operadoras del sector del gas y petróleo para responder al crecimiento demográfico y productivo que genera el desarrollo de Vaca Muerta.

En ese sentido, indicó que, si bien las operadoras son prácticamente las mismas, lo que cambió respecto a la gestión anterior fue “la voluntad política”.

Desde el comienzo de la gestión, se trabajó junto a las empresas productoras de hidrocarburos para que aporten al plan de becas provincial, formación para el empleo, inversiones en ruta para ampliar y mejorar la infraestructura vial y la creación de empleo con mano de obra local.

Asimismo, destacó que Neuquén definió una estrategia propia para planificar las inversiones necesarias: “El Estado Nacional nos dijo ‘No vamos a hacer obra pública’ y cumplió. Con esa certeza, nosotros tomamos las herramientas y comenzamos a planificar y ejecutar, trabajando en equipo con el sector privado”, afirmó.

Por añadidura, recordó “Históricamente somos la provincia más castigada en todo el país por la coparticipación federal, solo nos reparten el 1,7% mientras que a la provincia de Buenos Aires el 21. Cada 100 pesos que pagamos de impuesto a las ganancias o de IVA, a los neuquinos nos vuelven 50. Mientras hay provincias que de cada 100 pesos que aportan reciben 700. Esa es la injusticia que vivimos como país”.

Reiteró que el desarrollo sostenible requiere un mayor compromiso de las empresas para financiar la infraestructura que demanda la región. “Es muy importante que paguen regalías anticipadas o peaje anticipado para que nosotros podamos hacer las rutas en la región de Vaca Muerta, porque ellos se benefician directamente”.

A continuación, detalló el plan vial que lleva adelante la Provincia y recordó que el objetivo es duplicar la red de rutas pavimentadas.

“Actualmente la provincia cuenta con 1.050 kilómetros de rutas pavimentadas, construidos a lo largo de toda su historia. Nuestro objetivo es llegar a los 2.050 kilómetros”, indicó y agregó que “ya se repavimentaron 650 kilómetros de rutas, y otros 946 serán licitados próximamente”.

Figueroa también destacó la construcción de un entramado sólido que permitió posicionar a Neuquén en un lugar competitivo, acelerando las inversiones, fortaleciendo cada uno de los eslabones de la cadena productiva y generando nuevas oportunidades en educación y formación como eje estratégico a corto, mediano y largo plazo.

“Cuando se termine el gas y el petróleo, nosotros tenemos que tener generaciones educadas” – interpeló a los presentes-. “Y si tenemos generaciones educadas y las financiamos con los fondos de quienes se están beneficiando con la renta de nuestro subsuelo, mejor aún”, indicó al referirse a las Becas Gregorio Álvarez, financiadas en un 65% por las operadoras o por la Oil & Gas.

En materia educativa también resaltó el rol clave del Instituto Vaca Muerta en la formación de mano obra local, con perfil técnico y profesional para la industria energética y para asegurar que el empleo sea primero para los neuquinos.