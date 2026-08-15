Asistieron a una pareja de adultos mayores en un paraje cerca de Las Coloradas: fue un operativo aéreo

Los adultos estaban impedidos de desplazarse por las condiciones climáticas.

Un matrimonio de adultos mayores que permanecía aislado en el puesto del paraje Hiahuin Colo en la zona de Las Coloradas, fue asistido mediante un operativo aéreo.

El temporal y la acumulación de nieve dificultó el accesopor lo que la Provincia dispuso la llegada hasta el lugar.

Se trata de una pareja de crianceros, un hombre de 73 años y una mujer de 69, que llevaba más de 20 días sin poder mantener contacto con sus familiares debido a las condiciones climáticas y a la imposibilidad de acceder al sector.

Durante la jornada anterior, personal de la Policía del Neuquén, con asiento en Las Coloradas, intentó llegar por vía terrestre, pero solo pudo avanzar hasta el paraje Media Luna, donde la presencia de bardones de nieve de aproximadamente 70 centímetros impidió continuar el recorrido.

Ante esta situación, se activó un trabajo coordinado entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía del Neuquén y Aeronáutica Provincial, disponiéndose un vuelo sanitario que permitió arribar hasta el puesto.

Una vez en el lugar, se constató que ambos se encontraban en buen estado general de salud. Además, se brindó asistencia y se hizo entrega de medicación de importancia para el hombre de 73 años, quien no había podido acceder durante el período de aislamiento.

El trabajo articulado entre los distintos organismos permitió superar las dificultades impuestas por la contingencia climática y garantizar una respuesta rápida y efectiva en un sector rural de difícil acceso.