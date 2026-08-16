Plaza Huincul y Cutral Co tendrán un domingo despejado y con temperaturas bajo cero

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada fría para este domingo 16 de agosto, con una mínima de -4 °C durante la noche y una máxima de 10 °C por la tarde.
Las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul tendrán este domingo una jornada con cielo despejado y bajas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas.
Durante la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 10 °C por la tarde. Hacia la noche, se espera un marcado descenso térmico, con una mínima estimada de -4 °C.
En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se prevén registros cercanos a los 26 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas alcanzarían los 20 kilómetros por hora.
Para la noche, el pronóstico mantiene valores similares, con viento de alrededor de 26 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h.
Luna creciente
Además de las condiciones meteorológicas, este domingo 16 de agosto la Luna se encontrará en fase creciente, con una iluminación cercana al 15%. Según la referencia astrológica, transitará por el signo de Libra.