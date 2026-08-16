Plaza Huincul y Cutral Co tendrán un domingo despejado y con temperaturas bajo cero

Brindado por la AIC

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada fría para este domingo 16 de agosto, con una mínima de -4 °C durante la noche y una máxima de 10 °C por la tarde.

Las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul tendrán este domingo una jornada con cielo despejado y bajas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas.

Durante la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 10 °C por la tarde. Hacia la noche, se espera un marcado descenso térmico, con una mínima estimada de -4 °C.

En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se prevén registros cercanos a los 26 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas alcanzarían los 20 kilómetros por hora.

Para la noche, el pronóstico mantiene valores similares, con viento de alrededor de 26 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h.

Luna creciente

Además de las condiciones meteorológicas, este domingo 16 de agosto la Luna se encontrará en fase creciente, con una iluminación cercana al 15%. Según la referencia astrológica, transitará por el signo de Libra.