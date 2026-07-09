Con una bandera gigante en memoria a Gonzalo, volvieron a tocar Los Chama de Cristal

Luego de la muerte de Gonzalo Orellana, joven integrante de la banda chamamecera, la música volvió a sonar. Con la alegría de siempre pero con una foto de Gonzalo de fondo, Los Chama retomaron actividades.
Así quedó reflejado en Facebook, donde se dejó registro de una presentación el 5 de julio y otra ayer 8. En las transmisiones en vivo se puede ver a la banda con la energía de siempre.
En los comentarios se multiplica el apoyo sobre todo para Marcelo Orellana, padre de Gonzalo y para la banda en general.
Como se recordará, Gonzalo Orellana impactó con un camión en la ruta nacional 22 y falleció el pasado 27 de junio.