Microtráfico de drogas: desarticularon tres puntos de venta de cocaína y marihuana

Se concretaron en Andacollo, Plaza Huincul y Cutral Co.

Después de las tareas de investigación que se realizaron en diferentes puntos de la provincia, la Policía desarticuló tres lugares de venta de estupefacientes a pequeña escala. Hubo secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas y otros elementos.

Se informó que a través de la dirección Antinarcóticos de Neuquén concretó una serie de procedimientos en Plaza Huincul, Andacollo y Cutral Co, que permitieron desarticular presuntos puntos de venta.

Las denuncias anónimas realizadas por vecinos a través de la plataforma Narcoweb del Ministerio Público Fiscal se puso en marcha la investigación.

A partir de esos aportes, el personal especializado desarrolló tareas de vigilancia e investigación que permitieron reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

En Plaza Huincul, la División Antinarcóticos de la comarca llevó adelante un allanamiento tras una investigación de 22 días. Durante el procedimiento se secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado y listo para la venta, dinero en efectivo, balanzas y otros elementos de interés para la causa. Además, por disposición de la Fiscalía, el inmueble fue clausurado para impedir la continuidad de la actividad ilícita.

En Andacollo, efectivos de la División Antinarcóticos Alto Neuquén realizaron tres allanamientos donde secuestraron cannabis sativa fraccionada para su comercialización, balanzas digitales, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de videovigilancia y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Por su parte, en Cutral Co, la División Antinarcóticos de la Comarca ejecutó dos allanamientos que culminaron con el secuestro de casi 170 dosis de clorhidrato de cocaína, cerca de un millón de pesos en efectivo, una pistola calibre .22 con cartuchería, teléfonos celulares, cámaras de seguridad entre otros objetos.

Las personas involucradas fueron identificadas y notificadas de la imputación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.