Fanático: un vecino de Cutral Co se tatuó el quite de Paredes en el partido ante Egipto

El tatuaje quedó en el brazo, realizado con finas líneas y delicada precisión, como Paredes

El momento de extrema tensión que se vivió en el partido de la selección argentina ante Egipto tuvo su punto más alto cuando Leandro Paredes logra cortar una pelota que parecía gol egipcio. Y después llegaría el alivio con el tercer gol, el de Enzo Fernández.

Un aficionado se tatuó el gesto de Paredes y consiguió que el jugador lo viera y le pusiera me gusta. Ahora un cutralquense dejó en su piel grabado el momento y pidió una camiseta.

Se trata de Seba Quilodrán “Sebatatoo” en Instagram. Que hizo un tatuaje con líneas finas y precisas del gesto que hace Paredes para bloquear la pelota. “Espero la camiseta”, posteó. ¿Le llegará?

El contexto de la jugada es tremendo. Argentina estaba sufriendo tras el cabezazo de Cuti Romero y la volea de Messi que tocó el travesaño antes de entrar y se completó en el 90+2 con un cabezazo de Enzo Fernández. En ese tramo final, el quite de Paredes fue clave: cortó una contra egipcia que hubiera podido sentenciar el partido antes del empate.