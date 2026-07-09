Este 9 de julio Cutral Co celebra con un gran peña y el cierre será con Peteco Carabajal

Cutral Co celebrará este 9 de julio, el día de la declaración de la independencia en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita.
La convocatoria es a las 17, con la realización del acto protoclar. Se entonarán los himnos que interpretarán las chicas y chicos de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas. Luego, se dará paso al pericón nacional que interpretará el Ballet Folklórico municipal junto a las agrupaciones locales y escuelas de danzas.
Se compartirá el chocolate caliente y tortas fritas.
El cierre será con la presencia del reconocido músico Peteco Carabajal que junto a Riendas Libres ofrecerá la propuesta para celebrar la fecha patria.