Figueroa firmó el decreto que impulsa al GNL, que se hará en Cutral Co y Plaza Huincul

Con la firma, habrá que esperar la gestión que lleve adelante YPF para obtener el RIGI y la financiación

Tras la aprobación en la Legislatura, el gobernador Rolando Figueroa cumplió con el requisito de promulgar la ley que aprueba el Acta Acuerdo firmada entre YPF y la Provincia YPF, para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Desde el gobierno se afirmó que esta ley “ratifica la garantía de estabilidad fiscal provincial por 30 años para las áreas alcanzadas que aplican al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.

El futuro del proyecto ahora dependerá de la gestión de Horacio Marín, presidente de YPF, para cerrar acuerdos con los socios ENI, la empresa italiana y XGR, de Emiratos Árabes. Los siguientes pasos es que la sociedad de objeto único que se conformó obtenga la autorización del RIGI y se inicie así la búsqueda de la estructura de financiación del proyecto. Con esos dos puntos se van a destrabar los 175 millones de dólares para obras.

Sobre este último punto, desde el gobierno se recordó que en el acuerdo se establece “esas inversiones (con los 175 millones) deberán traducirse en mejoras concretas para las comunidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, fortaleciendo infraestructura, servicios y condiciones de vida”.

El acuerdo suscripto el 4 de junio alcanza a las actividades que se desarrollen en las concesiones no convencionales Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II, condicionada a la efectiva vigencia y cumplimiento del RIGI. Todas ellas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul.

Durante el tratamiento, Figueroa había señalado que el acuerdo con YPF representaba “una oportunidad histórica” para transformar el potencial gasífero de Neuquén en desarrollo económico sostenible. “El desarrollo del GNL permitirá agregar valor a la producción, diversificar los mercados de exportación y generar empleo e inversiones en infraestructura, consolidando a Neuquén como el principal polo energético del país”, sostiene el comunicado de prensa.

Figueroa también reconoció que las garantías de estabilidad fiscal constituyen una condición indispensable para atraer inversiones de largo plazo, al brindar previsibilidad a proyectos cuya ejecución demanda desembolsos multimillonarios y plazos de varias décadas.